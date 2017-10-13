Руководить областным главком.

Действующий заместитель начальника ГУ МВД по Челябинской области, начальник полиции Игорь Иванов был уволен со своей должности. В ближайшее время ожидается его назначение на должность начальника главного управления МВД по Кемеровской области.

"Официально приказ еще нигде не размещен. Мы сами его ждем. Эту тему мы пока не комментируем", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального полицейского главка.

Стоит отметить, что с июля 2017 года кемеровское УМВД находится под руководством временно исполняющего обязанности Игоря Коршунова.