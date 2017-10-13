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ГУВД Ташкента хочет наказать пользователей FacebookСегодня в 15:03

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За клевету на следователя.

ГУВД Ташкента планирует наказать пользователей Facebook за клевету на судью и следователя Сергелийского района. Как сообщает Sputnik, служителей закона несправедливо обвинили во взяточничестве.

Конфликт возник из-за поста в нескольких группах Facebook о суде над мужчиной, ударившим девушку ножом в Сергелийском районе. Преступник получил 3 года, однако автор записи счел, что это слишком мягкое наказание. В комментариях же решили, что дело в деньгах, которые якобы получили сам судья и следователь по делу, передает "Уралинформбюро".

По словам главы Следственного управления Дониера Ташходжаева, следователь обратился с рапортом о принятии решений в отношении людей, которые его оклеветали. Рапорт был передан в городскую прокуратуру.

"Если у них есть основания утверждать, что наш сотрудник получил какое-то вознаграждение от обвиняемого, пусть аргументируют. Сейчас следователя конкретно обвинили во взяточничестве. И мы намерены доказать, что это клевета", – заявил он на брифинге.

Ташходжаев подчеркнул, что правоохранители еще раз изучили материалы дела и пришли к выводу, что сведения о взяточничестве следователя – клевета.

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