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66 екатеринбургских водителей сбежали с места ДТПСегодня в 15:45

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13 все еще в розыске.

С начала 2017 года в столице Урала зарегистрировано 66 ДТП с пострадавшими, после которых водители скрылись. В результате данных аварий погибли четверо, получили ранения 73 человека, в том числе девять детей.

Чаще всего автоинспекторам удается установить личность участника аварии, скрывшегося с места происшествия. Задержаны 53 беглеца. Им грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД.

Например, незадолго до полуночи 6 августа на проспекте Космонавтов грузовик Tata столкнулся с попутным Nissan Almera - легковушку отпросило на фонарный столб. Три ее пассажира получили травмы. Водитель грузовика уехал с места происшествия. Позже он пояснил сотрудникам ГИБДД, что не слышал звука столкновения и подумал, что наехал на кочку. Мужчина на год лишился прав.

C начала января за оставление места аварии судом оштрафовано семь человек, еще столько же посажено под арест, 31 автолюбитель лишился водительского удостоверения.

Автоинспекторы напоминают, что при неоказании своевременной помощи, повлекшей смерть или тяжкий вред здоровью, может наступить уголовная ответственность.

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