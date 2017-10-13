×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ветераны угрозыска научат минкульт делать киноСегодня в 15:53

  • Текст

А актеров - носить форму.

Фильмы и телесериалы о полицейских должны сниматься с участием профессиональных консультантов. С таким предложением в Министерство культуры России планируют обратиться старожилы отечественного уголовного розыска. Эту инициативу они обсудили на 5-м международном семинаре глав ветеранских организаций уголовного розыска России и стран СНГ, прошедшем в Свердловской области.

"Герои современных фильмов – полицейские, которые постоянно нарушают правила ношения форменной одежды, не соблюдают требования Устава, злоупотребляют алкоголем, не брезгуют взятками и рукоприкладством. Такие факты могут иметь место в реальности, но они единичны. С ними система борется сама и открыто информирует общественность о привлечении к ответственности нарушителей любого ранга", – рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подобная практика существовала в советское время. В титрах указывались консультанты в звании не ниже генерал-майора. Это было нормой для фильмов о сотрудниках милиции, вооруженных сил и иных силовых ведомств.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

Формула ВИЧ-лечения – двое лишних

На них нет денег.

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Патент Чернина – мифология "Черной дыры"

Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×