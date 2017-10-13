А актеров - носить форму.

Фильмы и телесериалы о полицейских должны сниматься с участием профессиональных консультантов. С таким предложением в Министерство культуры России планируют обратиться старожилы отечественного уголовного розыска. Эту инициативу они обсудили на 5-м международном семинаре глав ветеранских организаций уголовного розыска России и стран СНГ, прошедшем в Свердловской области.

"Герои современных фильмов – полицейские, которые постоянно нарушают правила ношения форменной одежды, не соблюдают требования Устава, злоупотребляют алкоголем, не брезгуют взятками и рукоприкладством. Такие факты могут иметь место в реальности, но они единичны. С ними система борется сама и открыто информирует общественность о привлечении к ответственности нарушителей любого ранга", – рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Подобная практика существовала в советское время. В титрах указывались консультанты в звании не ниже генерал-майора. Это было нормой для фильмов о сотрудниках милиции, вооруженных сил и иных силовых ведомств.