Операционку атаковал вирус.

Смартфоны и планшеты на базе Android атаковал новый вирус. Он блокирует экран и требует с владельца гаджета солидные отступные, передает "Уралинформбюро".

Шифратор с функцией блокировки экрана обнаружили эксперты ESET. Вредоносный вирус может шифровать данные и менять PIN-код планшета или смартфона, что препятствует использованию устройства.

Риск подхватить "вредителя" есть при обновлении или активации программы Adobe Flash Player на фальшивых сайтах, сообщает Lenta.ru.

Необходимые разрешения на устройстве вредоносное программное обеспечение получает под видом включения ложной службы Google Play Service. Вирус активируется каждый раз, когда пользователь устройства нажимает кнопку "домой".

За снятие блока с мобильных устройств злоумышленники требуют 0,013 биткоина (около 4000 рублей), угрожая через сутки уничтожить все данные.