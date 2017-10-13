Возраст суду - не помеха: в Госдуме готовят сюрприз преступникам-малолеткамСегодня в 17:50
- Текст
За особо тяжкие статьи предлагают сажать с 12 лет.
В Госдуме готовят изменения в Уголовный Кодекс РФ, которые предусматривают снижение возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет. Отмечается, что в список входят преступления насильственного и террористического характера, передает "Уралинформбюро".
Соответствующее предложение поступило от первого зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ивана Сухарева. Он пояснил, что в последнее время несовершеннолетние все чаще совершают преступления, однако большинство из них не попадает под действие Уголовного Кодекса в связи с возрастом.
"Это позволяет им совершать особо тяжкие преступления практически без последствий. Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать. Вместе с этим следует продолжать декриминализацию не тяжких статей", - цитирует депутата Газета.ru.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:07
В Антарктиде погибли 36 000 птенцов пингвинов
Выжили лишь двое.Сегодня в 17:50
Возраст суду - не помеха: в Госдуме готовят сюрприз преступникам-малолеткам
За особо тяжкие статьи предлагают сажать с 12 лет.Сегодня в 17:43
Актер Панин отметил возвращение на прилавки магазинов "боярки"
Снявшись в "рекламе".Сегодня в 17:35
Samsung лишается главы
Из-за "беспрецедентного кризиса".Сегодня в 17:30
Строительный подрядчик оставил екатеринбуржца без денег и квартиры
И сел за это на 3 года.Сегодня в 17:09
КМЭЗ презентовали президенту РЖД
В качестве главного партнера Южно-Уральской железной дороги.Сегодня в 17:05
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 16:58
Восстание смартфонов: Android вымогает у пользователей деньги
Операционку атаковал вирус.Сегодня в 16:46
Воткнул нож в шею: бомжа подозревают в жестоком убийстве матери и дочери
Тела погибших нашел сосед.Сегодня в 16:29
ЧП в здании Совета ЕС: люди травятся токсичным дымом
В преддверии саммита глав государств.Сегодня в 16:22
В гибели на пожаре в Верхотурье деда и внучки обвиняют их соседа
Он задержан.Сегодня в 16:12
В Австралии разбились три парашютиста
Двое мужчин и женщина.Сегодня в 16:04
Госдума отказалась повышать налоги для богатых
Большинством голосов.Сегодня в 15:57
Дворника детсада подозревают в развращении воспитанницы
Администрация называет его "хорошим работником".Сегодня в 15:53
Ветераны угрозыска научат минкульт делать кино
А актеров - носить форму.
Главные новости
- Сегодня в 17:50Возраст суду - не помеха: в Госдуме готовят сюрприз преступникам-малолеткам
- Сегодня в 16:29ЧП в здании Совета ЕС: люди травятся токсичным дымом
- Сегодня в 15:01На Урале измерили радиационный фон из-за шумихи с "ядовитым облаком"
- Сегодня в 13:38Вблизи "Екатеринбург Арены" обновили новый асфальт
- Сегодня в 13:18Тело погибшей в Доминикане "голой" челябинки предадут огню
Аналитика
Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем
Из свердловского бюджета.
Формула ВИЧ-лечения – двое лишних
На них нет денег.
Патент Чернина – мифология "Черной дыры"
Новый поворот в расследовании "Уралинформбюро".