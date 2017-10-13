За особо тяжкие статьи предлагают сажать с 12 лет.

В Госдуме готовят изменения в Уголовный Кодекс РФ, которые предусматривают снижение возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет. Отмечается, что в список входят преступления насильственного и террористического характера, передает "Уралинформбюро".

Соответствующее предложение поступило от первого зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ивана Сухарева. Он пояснил, что в последнее время несовершеннолетние все чаще совершают преступления, однако большинство из них не попадает под действие Уголовного Кодекса в связи с возрастом.

"Это позволяет им совершать особо тяжкие преступления практически без последствий. Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать. Вместе с этим следует продолжать декриминализацию не тяжких статей", - цитирует депутата Газета.ru.