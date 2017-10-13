Выжили лишь двое.

На самом южном материке Земли погибли 36 000 птенцов пингвинов. Природная трагедия произошла на так называемой Земле Адели – секторе Антарктиды, пишет The Telegraph.

Из-за таяния льда колония пингвинов столкнулась с серьезным голодом. Взрослые особи в поисках пропитания должны были уходить дальше обычного. В это время молодняк оставался голодать на месте. Из всего выводка выжили лишь два птенца, передает "Уралинформбюро".

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, в которую входят 25 государств, рассмотрит возможность создания охраняемой водной территории у берегов Восточной части материка. Тогда рыболовецкие суда не будут лишать пингвинов пропитания.