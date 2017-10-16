Инженеры вышли в фавориты рынка труда России Сегодня в 10:02
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Из-за роста производства.
Инженеры стали самыми востребованными специалистами на российском рынке труда. Такие данные предоставили в Минтруд органы служб занятости, пишут "Известия".
В сентябре 2017 года существенно вырос спрос на инженеров-технологов, инженеров контрольно-измерительных приборов, техников-технологов, специалистов по станкам в промышленности. Данные подтверждают и специалисты служб по найму специалистов.
Интерес рынка к "технарям" специалисты объясняют ростом промышленности в стране. Дефицит кадров в этой сфере экономики в последние годы сокращается. В отдельные кварталы он достигал отметки в 20%, в 2015-2016 годах составлял 11-13%, в 2017 году составил всего 10%. По прогнозам экспертов, рост производства в этом году составит 2%.
Также востребованы специалисты в сфере IT и медицинские работники. Среди "уходящих" профессий – бухгалтерия. Все больше компаний переводят подсчеты на автоматизированные программы, передает "Уралинформбюро".
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