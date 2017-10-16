Со снегом.

Начало рабочей недели в Свердловской области будет теплым: днем 16-18 октября столбики термометров поднимутся до 9-12 градусов выше нуля. По ночам в горных районах и низинах подморозит до минус 7.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, местами пройдут небольшие дожди, ночью - со снегом. Осадки "смоют" державший регион в своей власти больше недели смог.

В Екатеринбурге в понедельник и вторник будет сухо. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла, ночью - до плюс 3. В среду в столице Урала похолодает до плюс 6 и зарядит дождь, ночью ему на смену придет мокрый снег.