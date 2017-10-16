Считают британские ученые.

Изменение цвета волос может вызывать рак. К такому выводу пришел врач больницы Princess Grace Hospital в Лондоне, профессор Кефан Мокбел, сообщает британская The Times.

Медик подсчитал, что дамы с искусственным цветом волос страдают от онкологии на 14% чаще. В частности, краска вызывает рак молочной железы. Безопасный максимум окрашиваний, по мнению Мокбела, - шесть раз в год при постоянном обследовании у специалистов.

Предпочтение стоит отдать средствам с минимальной концентрацией ароматических аминов, сообщает "Уралинформбюро". Краски, содержащие натуральные ингредиенты, вряд ли представляют опасность для здоровья.