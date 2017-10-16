"Юбилейный" фотоальбом ММК получил престижную премиюСегодня в 11:52
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Как лучшее краеведческое издание.
Фотоальбом "Магнитка. Отражение века" отмечен премией конкурса "Южноуральская книга". Своеобразный смотр издательских и писательских сил Челябинской области 15 лет проводится при поддержке правительства и министерства культуры региона.
В этом году на суд жюри, в которое входят профессионалы в области полиграфии, краеведения, искусствоведения, писатели, ученые и художники, было представлено 215 изданий.
Дипломом I степени в номинации "Лучшее краеведческое издание популярного характера" был отмечен фотоальбом "Магнитка. Отражение века", выпущенный к 85-летию ММК. Комиссия высоко оценила идею подачи биографии легендарного предприятия в разрезе столетия через известные и редкие архивные фотографии. Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию, в том числе зарубежную, поэтому издана на русском и английском языках, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".
Сразу в трех конкурсных направлениях был отмечен ЗАО "Магнитогорский Дом печати": "Лучший дизайн и полиграфическое исполнение издания", "Художественная книга" и "Лучшее издание по искусству".
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