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Депутаты упростят обжалование "писем счастья" от ГИБДД Сегодня в 10:54

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Автовладельцы смогут удаленно отменять штрафы.

Депутаты Госдумы предлагают разрешить водителям удаленно обжаловать штрафы ГИБДД. Парламент намерен разработать законопроект, который позволит автовладельцам дистанционно отменять неверно выписанные штрафы с камер фото- и видеофиксации, передает "Уралинформбюро".

Авторы инициативы отмечают, что сегодня процедура обжалования ошибочных постановлений (например, система дала сбой и неправильно определила госномер нарушителя) "слишком забюрократизирована и нуждается в упрощении". Так, в настоящее время сотрудники ГИБДД, даже когда видят ошибку, не могут отменить постановление о наложении штрафа. Водитель в этом случае должен сам приехать и написать заявление об ошибке. Или же постановление об отмене штрафа должен вынести прокурор.

Инициатор законопроекта, первый зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что водителю приходится пройти "целую цепочку препятствий" для обжалования штрафа, вплоть до поездки в другой город. Устранением "законодательных коллизий" депутат планирует заняться в ближайшее время.

Систему обжалования штрафов парламентарий предлагает упростить по принципу одной кнопки. Водители могли бы отправлять жалобу, к примеру, через Госуслуги, а уполномоченные органы после проверки отправляли бы необоснованные штрафы в корзину. Но для этого необходимо наделить правом отменять штрафы те структуры, которые уполномочены их выписывать.

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