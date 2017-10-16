Проводится проверка.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверит законность запрета на фото- и видеосъемку в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, согласно статье 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Исключения составляют лишь объекты, которые регулируются законодательством о государственной тайне, и перечень таких объектов определяется федеральным законом.

Надзорное ведомство даст оценку введению запрета в общественном месте. Кроме того, в прокуратуру вызван представитель администрации парка для дачи объяснений по данному факту.

Стоит напомнить, что в конце прошлой недели в СМИ прошла информация о том, что на входе в парк появилась табличка о введении запрета на вход с фото, видео- и звукозаписывающей аппаратурой. При этом посетителям предписывается проводить съемку только с письменного разрешения руководства учреждения и под наблюдением охраны.