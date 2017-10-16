×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Запрет на фотосъемку в парке Маяковского заинтересовал прокуратуруСегодня в 11:31

  • Текст

Проводится проверка.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверит законность запрета на фото- и видеосъемку в центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, согласно статье 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Исключения составляют лишь объекты, которые регулируются законодательством о государственной тайне, и перечень таких объектов определяется федеральным законом.

Надзорное ведомство даст оценку введению запрета в общественном месте. Кроме того, в прокуратуру вызван представитель администрации парка для дачи объяснений по данному факту.

Стоит напомнить, что в конце прошлой недели в СМИ прошла информация о том, что на входе в парк появилась табличка о введении запрета на вход с фото, видео- и звукозаписывающей аппаратурой. При этом посетителям предписывается проводить съемку только с письменного разрешения руководства учреждения и под наблюдением охраны.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×