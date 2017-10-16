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Сообщивших о коррупции россиян защитят от увольненияСегодня в 11:54

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И преследований.

В Госдуму внесут законопроект, обеспечивающий защиту от неправомерного увольнения сотрудников, сообщивших о коррупционных правонарушениях. Соответствующий документ опубликован 16 октября 2017 года на сайте правительства России, передает "Уралинформбюро".

Законопроектом предусмотрена защита от ущемления прав и законных интересов сообщившего о коррупции лица в течение 2 лет. А в случае его участия в уголовном судопроизводстве, определены меры защиты в соответствии с федеральными законами "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".

Кроме того, новый закон предусматривает конфиденциальность сведений и возможность предоставления сотруднику бесплатной юридической помощи.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании российского правительства 12 октября, передает "Уралинформбюро".

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