Которые не стоит покупать.

Эксперты назвали десятку автомобилей, о покупке которых в дальнейшем пожалели их владельцы. В списке – только иномарки, передает "Уралинформбюро".

Специалисты проводили опрос в США, они просто интересовались у автовладельцев, довольны ли они покупкой.

59% водителей признались, что их разочаровала модель Acura ILX – это люксовый седан от Honda, который не продается в России. На втором месте рейтинга - Nissan Sentra. В нем разочаровались 51% покупателей. В РФ автомобиль стоит почти миллион рублей.

Внедорожником Jeep Patriot недовольны 50% покупателей, далее в списке идут Acura RLX, Nissan Pathfinder, Versa Note, Jeep Compass, Dodge Dart и Infiniti Q50. Замыкает неприятный рейтинг Nissan Frontier. Его владельцы отмечают недостаточную шумоизоляцию дверей и окон, а также жалуются на плохое техническое оборудование, сообщает Федеральное агенство новостей.