По стоимости жилья рядом.

В уральской столице названа станция метро с самыми дешевым жильем, расположенным в шаговой доступности от нее. Данные озвучили аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU, передает "Уралинформбюро".

Они измерили стоимость вторичного жилья в в радиусе одного километра от всех станций подземки. Самой низкой оказалось цена жилого "квадрата" рядом со станцией "Машиностроителей" - 61,2 тысячи рублей. Самое дорогое жилье продается в районе станций "Площадь 1905 года" (94,6 тысяч рублей) и "Геологическая" (95,9 тысяч рублей).

"Жилье рядом со станцией метро "Машиностроителей" обойдется дешевле, чем со всеми остальными станциями метрополитена, но выбор квартир рядом с ней сейчас самый маленький - около 60 объектов. А рядом с метро "Проспект Космонавтов" и "Чкаловская" число квартир на порядок больше - примерно по 600 объектов", - пояснила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.



По подсчетам аналитиков, на квартиру рядом с метро сейчас в среднем понадобится 3,7 миллиона рублей, но в зависимости от местоположения станции цены "скачет" от 3 до 9 миллионов рублей.

За год средние цены рядом с метро снизились на 4%. Заметно - на 10-15% - подешевели однокомнатные квартиры рядом с метро "Динамо" и "Машиностроителей".