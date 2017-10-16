Из Китая, Америки и Чили.

Группа ученых из Китая, Америки и Чили обнаружила шесть новых галактик. Космические объекты сформировались через 550-800 миллионов лет после Большого взрыва. Об этом сообщило информационное агентство Синьхуа со ссылкой на китайский научно-технологический университет.

"Фактически был сделан прорыв в изучении эпохи реионизации. В итоге нам удалось заложить основу для исследования процессов формирования небесных светил", - цитирует ТАСС ученых.

Работа международной группы исследователей проходила с использованием обсерваторий, расположенных на территории Чили, передает "Уралинформбюро".