По спеццене.

"Уральские авиалинии" начинают полеты по направлению Красноярск - Екатеринбург - Красноярск. Регулярные рейсы будут выполняться с 30 октября 2017 по 21 марта 2018 года. По средам и пятницам сибиряки смогут улететь в столицу Урала, а по понедельникам и средам вернуться обратно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Билеты по специальной сниженной цене - от 4000 рублей - можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Новый рейс дает сибирякам прекрасную возможность скомбинировать свой отдых, используя гибкость расписания и удобные стыковки через Екатеринбург в другие города России и страны СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Симферополь, Ереван и Тбилиси.

Те, кто решит провести несколько дней в столице Урала, точно не разочаруются. Екатеринбург, стоящий на границе Европы и Азии, является родиной уральского рока и заповедником конструктивизма. Там можно увидеть древнейшую деревянную скульптуру - Шигирского идола и полюбоваться на станции метро "Геологическая" на содержимое "кладовых" Хозяйки Медной горы. Примечательна и природа Урала с ее корабельными соснами, растущими прямо из скал, заповедниками с пещерами, утесами и даже инопланетными пейзажами, возникшими на месте глиняных карьеров.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок. За январь-сентябрь 2017 года ее услугами воспользовались 6,1 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).