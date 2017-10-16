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Почти половина россиян ждет от будущего только бедСегодня в 12:58

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Треть граждан надеется на лучшее.

Почти треть россиян (31%) уверена, что тяжелые времена остались позади, а вот 41% жителей страны придерживаются диаметрально противоположного мнения, полагая, что хуже, чем сейчас, может быть и будет. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает "Уралинформбюро".

При этом каждый пятый россиянин (21%) заявил, что тяжелые времена Россия переживает прямо сейчас.

"Скорее хорошей" ситуацию, сложившуюся в стране, назвали 42% респондентов. "Хорошей" – 27%, "скорее плохой" – 14%. По 2% опрошенных заявили, что в России все "очень хорошо" и "очень плохо".

"После курсовых колебаний и ценовых потрясений прошлых лет россияне ощутили стабильность – ситуация в стране и в собственной жизни большинством сегодня воспринимается как хорошая. А самый простой прогноз будущего – это всегда проекция настоящего. Стабильность приносит надежду, что трудные времена позади или, может быть, сейчас, но дальше точно будет лучше. Эта надежда в последние месяцы заметно укрепляется. Правда, почти половина населения продолжает смотреть в будущее с опаской и светлого образа государства всеобщего благоденствия в нем пока не видит", - прокомментировала итоги опроса руководитель практики соцмоделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскова.

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