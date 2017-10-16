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На быстрые деньги чаще других клюют Ивановы и СмирновыСегодня в 14:49

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"Забивают" на долги - Орловы и Кузьмины.

Существуют определенная взаимосвязь между платежеспособностью заемщиков микрофинансовых организаций и их именами и фамилиями. Таковы результаты исследования компании "Домашние деньги" на основе выборки, когда на одно имя или фамилию приходится более 200 договоров.

Так, чаще всего за "быстрыми" деньгами приходят клиенты с фамилиями Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов и Васильев. Самые дисциплинированные фамилии – Киселев, Макаров и Алексеев, самые проблемные – Кузьмин, Виноградов и Орлов, передает "Уралинформбюро".

Что касается имен, то наиболее часто в МФО обращаются Елены, Татьяны, Натальи, Александры и Ольги – на их долю приходится порядка 20% всех договоров. При этом статистика по уровню "просрочки" показывает совершенно другую расстановку: в большей степени лидируют Евгении, Владимиры, Дмитрии, Иваны и Максимы. "Что в принципе подтверждает тот факт, что женщины более ответственно относятся к своим обязательствам и реже выходят на просрочку", - отмечают в компании.

Уточняется, что к услугам МФО чаще прибегают женщины (порядка 56% всех займов) и реже – мужчины (44%). Кроме того, средний заемщик стал старше. Доля клиентов до 30 лет за четыре года сократилась на 41%. Зато зафиксирован максимальный рост в категории заемщиков старше 64 лет – 141%.

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