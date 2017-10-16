Или банковской картой.

На нескольких станциях екатеринбургского метрополитена появилась возможность оплатить проезд банковской картой или посредством приложения на мобильном телефоне. В тестовом режиме система работает на станциях "Уральская", "Площадь 1905 года" и "Ботаническая". На оставшихся ведутся работы по установке специальных считывающих устройств, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕМУП.

Для прохода через турникет подземки необходимо поднести банковскую карту к считывающему устройству. К оплате принимаются карты платежных систем: MasterCard (Pay Pass), VISA (Pay Wave) и МИР, на которых имеется изображение бесконтактной антенны.

Вместо карты можно использовать мобильный телефон с установленным на нем приложением: ApplePay, SamsungPay или AndroidPay.

Стоимость проезда при такой форме оплаты останется прежней – 28 рублей.