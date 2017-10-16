По нему могут ездить и трамваи, и машины.

Движение по перекрытому сейчас Макаровском мосту в Екатеринбурге вскоре возобновится. Необходимые работы по усилению виадука выполнены, получено заключение о том, что по нему можно запускать и машины и трамваи. Что и будет сделано через неделю после переустройства трамвайных линий и демонтажа части существующей конструкции.

Об этом глава горадминистрации Александр Якоб рассказал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву в ходе рабочей встречи. Она состоялась 16 октября в рамках подготовки бюджета региона на 2018 год, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики региона.

По словам Якоба, активно идет благоустройство территории вокруг Дворца молодежи и Центрального стадиона. Сезонные работы на проспекте Ленина выполнены на 95%. "Уже завтра мы ожидаем последнюю поставку гранита, и подрядчик примет все меры для того, чтобы завершить все работы качественно и в срок – до конца этой недели. Строительство ведется только в ночное время, никаких перекрытий там не запланировано", - проинформировал сити-менеджер.

Он подчеркнул, что работы, имеющие несезонный характер и связанные с малыми архитектурными формами, монтажом мачт освещения и так далее, продолжаются.

В 2018 году наибольшее внимание власти города намерены уделить капитальному ремонту и строительству школ, уточнил Якоб, представляя главе региона перечень объектов. Евгений Куйвашев пообещал Екатеринбургу поддержку в реализации намеченных планов.