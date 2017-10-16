×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Основатель нацбатальона "Азов" свел счеты с жизньюСегодня в 14:39

  • Текст

В лесу под Харьковом.

Труп 37-летнего основателя националистического батальона "Азов" Виталия Княжевского (позывной Витус) нашли в лесопарке под Харьковом. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Об этом на свое странице в Facebook написал депутат Верховной Рады от радикальной партии Игорь Мосийчук, передает "Уралинформбюро".

Уроженец Изюма Виталий Княжевский в 2014 году принимал активное участие в подавлении антимайдана в Харькове. После чего был арестован властями Украины, но позже отпущен на поруки Мосийчука. Княжевский стал одним из организаторов нацбатальона "Азов", превзошедшего "коллег" по числу мародерства, убийств и других преступлений против гражданского населения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×