В лесу под Харьковом.

Труп 37-летнего основателя националистического батальона "Азов" Виталия Княжевского (позывной Витус) нашли в лесопарке под Харьковом. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство. Об этом на свое странице в Facebook написал депутат Верховной Рады от радикальной партии Игорь Мосийчук, передает "Уралинформбюро".

Уроженец Изюма Виталий Княжевский в 2014 году принимал активное участие в подавлении антимайдана в Харькове. После чего был арестован властями Украины, но позже отпущен на поруки Мосийчука. Княжевский стал одним из организаторов нацбатальона "Азов", превзошедшего "коллег" по числу мародерства, убийств и других преступлений против гражданского населения.