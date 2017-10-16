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Пожилой немец пытался "купить" школьников за пивоСегодня в 14:56

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И мороженое.

В Павлодаре задержали 63-летнего гражданина Германии, который пытался наладить контакт с местными школьниками с помощью пива и мороженого. В областном департаменте внутренних дел сообщили, что проводится досудебное расследование по статье "Покушение на совращение малолетних", передает "Уралинформбюро".

Об инциденте общественности рассказала мать одной из четвероклассниц, которую вместе с двумя приятелями пытался увести в съемную квартиру иностранец. По словам женщины, незнакомец попросил у детей помочь найти ему магазин, где можно купить телефон, а потом подарил школьникам мороженое.

Немец рассказал детям, что он не местный и уговорил поехать с ним на другой конец города. Там он завел их в подъезд многоэтажки, по дороге купив пива.

"Дети, заподозрив что-то, пытались убежать, забежали в лифт, но он застрял на первом этаже. Мужчина бросился за ними по лестнице. Дети стали плакать в лифте. В этот момент к дверям лифта подошла еще одна девочка. Незнакомец стал приставать и к ней, и сказал, что это его дети плачут в лифте, что сейчас двери откроются, и он их заберет. Дети плакали, кричали, что они не его", - цитирует сообщение бдительной женщины Tengrinews.kz.

Эта девочка и позвонила родителям, которые сумели удержать иностранца до приезда полиции.

"Проводятся все необходимые следственные мероприятия. В рамках досудебного расследования все доводы и обстоятельства происшедшего проверяются", – подчеркнули в ДВД Павлодарской области.

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