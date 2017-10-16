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ФАС озадачилась интимной жизнью россиянСегодня в 15:00

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Начала с презервативов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в правительство РФ предложения по снижению цен на презервативы в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Для большей доступности контрацептивов для россиян ФАС предлагает установить вендинговые аппараты с дешевыми презервативами. Кроме того, ведомство рекомендует правительству разработать механизм ускоренной регистрации контрацептивов, а аптечным сетям - информировать покупателей о наиболее дешевых вариантах.

Предлагается также пропагандировать презервативы как наиболее доступное средство предохранения от половых инфекций, снимая социальную рекламу и просвещая школьников и студентов.

По мнению начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева, данные меры приведут "к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренции в этом сегменте".

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