Прикинувшись "умирающим лебедем".

С приходом осени и началом сезона простуд на офисных работников "нападают" недомогание и хандра. Так как этих симптомов зачастую недостаточно для получения больничного, сотрудники готовы преувеличить тяжесть своего состояния на приеме у врача. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" по итогам исследования для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

11,2% опрошенных россиян сознались - ради больничного они готовы вспомнить все, что их беспокоило в жизни на приеме у врача. Половина из них отметили, что могли бы купить листок нетрудоспособности, имея нужные контакты. Работающие мамы, на которых пришлось 6,4% опрошенных, рассказали, что хотя бы единожды "прикрывались" выдуманным недомоганием у ребенка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "АльфаСтрахование", летом одной из самых распространенных причин для отсутствия на рабочем месте является отравление. Осенью - простуда и сопутствующие ей симптомы: недомогание, насморк, першение в горле, ломота в суставах, а также обострение хронических заболеваний, переутомление и проблемы со сном.

"Осенняя погода часто становится причиной не только простудных заболеваний, но и нервных расстройств, что приводит к стрессу, и работник не может нормально выполнять свои обязанности. Обычно с подобными проблемами не принято уходить на больничный, в России это не приветствуется и может трактоваться как безделье, - говорит директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин. – Тем не менее, при возникновении тревожных симптомов сотрудники пытаются найти способы не появляться несколько дней на работе, в ход идут различные уловки, например, преувеличение симптомов в кабинете врача. Для того, чтобы не происходило подобного профессионального выгорания, нужно проводить в коллективе оздоровительные мероприятия и вводить программы здоровья, "АльфаСтрахование" имеет обширный опыт в этой сфере".

Анонимный опрос проводился среди сотрудников 100 российских компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год.

Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 года. Он ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Главная задача проекта - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.