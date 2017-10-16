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Клиенты ЭК "Восток" выиграли утюг и микроволновкуСегодня в 15:40

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В рамках акции "Онлайн-плательщик".

Жительница Кургана Елена Куприкова стала двадцать третьим победителем акции "Онлайн-плательщик". Представители Энергосбытовой компании "Восток" вручили ей современный утюг.

"В планах уже было приобретение нового утюга, поэтому особенно приятно получить в подарок именно его", - отметила победительница.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", 24-й победитель акции – Евгений Кисеев из Шадринска, его приз – микроволновая печь "С детства не люблю очереди, - с улыбкой признался он, - поэтому с появлением Личного кабинета сразу стал его активным пользователем".

Акция "Онлайн-плательщик" среди клиентов ЭК "Восток" и Единого расчетного центра "Прогресс" из числа физлиц стартовала 1 апреля прошлого года и продлится до конца 2017 года.

Обладателями ценных призов могут стать жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через Личный кабинет на сайте ЭК "Восток".

Подробные условия акции размещены на сайте vostok-electra.ru.

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