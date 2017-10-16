"Екатеринбурггаз" порадовал добросовестных абонентовСегодня в 17:04
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Пряниками.
16 октября 2017 года специалисты МЧС, АО "Екатеринбурггаз" и управляющей компании "Стандарт" провели рейд газовой безопасности в многоквартирных домах Ленинского района уральской столицы.
В ходе рейда для жителей домов №№ 69 и 71 по улице Амундсена проведены инструктажи по безопасному использованию газовых приборов. Акцентировалось внимание на алгоритме действий при запахе газа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбурггаза".
Инспекция среди прочих "навестила" и две ранее отключенные за нарушения квартиры - с проверкой на возможное самовольное подключение. В одной из квартир газ ранее был отключен из-за обнаруженной утечки в старой плите - сейчас ее заменили на новую. В другой квартире хозяева оставили пищу на плите без присмотра, она пригорела, аварийную бригаду на запах газа вызвали соседи. "Именно это нарушение чаще всего встречается среди абонентов в многоквартирных домах", - рассказывает мастер службы домовых сетей ПУ-1 "Екатеринбурггаза" Татьяна Яровая.
Еще одно распространенное опасное нарушение - обогрев квартиры с помощью включенной газовой плиты.
Во время проверки внимание уделили не только нарушителям, но и отметили образцовых пользователей газа. Добросовестным потребителям вручили имбирные пряники с символикой "Екатеринбурггаза".
Совместные профилактические рейды к потребителям газа стартовали в уральской столице с началом отопительного сезона - до конца года инспекторы охватят все районы города.
АО "Екатеринбурггаз" осуществляет газоснабжение потребителей на территории уральской столицы - это 372 тысячи газифицированных квартир, 17 тысяч индивидуальных домов, 164 промышленных предприятия и 679 коммунально-бытовых объектов. Объем потребления голубого топлива в Екатеринбурге достигает 3 миллиардов кубометров в год.
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