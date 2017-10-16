Куйвашев попросил Мединского поддержать рублем "Эрмитаж-Урал"Сегодня в 17:01
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И новую филармонию.
Строительство культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" может получить федеральную поддержку и финансирование. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым 16 октября 2017 года, передает "Уралинформбюро".
Как рассказал глава региона, смета на строительство и оснащение культурно-просветительского центра составляет свыше 576 миллионов рублей. При этом в бюджете Свердловской области на 2018 год планируется заложить 170 миллионов. "Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть вопрос о федеральном финансировании", – сказал Евгений Куйвашев, подчеркнув, что "Эрмитаж-Урал" станет многофункциональным учреждением культуры, на базе которого помимо проведения выставок будет вестись лекционная, образовательная и методическая работа.
В свою очередь, Владимир Мединский выразил заинтересованность в экспансии лучших российских музеев и создании региональных филиалов вне зависимости от формы собственности и последующей модели управления.
Евгений Куйвашев также рассказал о проведении в регионе крупных фестивалей, конкурсов и гастролей звезд мировой величины. Он отметил, что задача областной власти – сохранить этот тренд, обеспечить всем уральцам доступ к художественным ценностям и усилить туристическую привлекательность Среднего Урала.
В планах у региона – строительство нового концертного зала Свердловской государственной академической филармонии, в чем также потребуется поддержка Минкультуры РФ. Сейчас театр располагает залом на 720 мест. Новое помещение вместимостью 1,8 тысячи мест будет отвечать статусу области с богатыми традициями академической музыки.
Кроме того, Владимир Мединский выразил Евгению Куйвашеву благодарность за поддержку Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
"Она называется Уральской, но, по-моему, уже давно вышла на общефедеральный уровень: о ней говорят, наверное, больше, чем о Московской биеннале современного искусства. Это правильно – культурная жизнь не должна замыкаться в рамках Московской кольцевой автодороги", – сказал министр культуры РФ.
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