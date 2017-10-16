Губернатора и правительства РФ.

В новом учебном году четверо учащихся Верхнесалдинского многопрофильного техникума имени Алексея Евстигнеева стали обладателями стипендий губернатора Свердловской области. Именные выплаты получают четверокурсники Олеся Зуева, Екатерина Малышева, Денис Устюгов и Андрей Черкас, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

Осенью прошло года они приняли активное участие в организации мастер-классов на чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills HI-TECH, проводившемся в Екатеринбурге.

В Верхнесалдинском авиаметаллургическом техникуме губернаторских стипендиатов трое. Именные выплаты получают студентка 4 курса, председатель студсовета Елена Сергеева и второкурсники Александр и Николай Пономарёвы.

Однако поощрением от главы региона братьев не удивить. Несколько дней назад они, вместе с четверокурсником Тимофеем Замараевым, были награждены стипендией правительства Российской Федерации.