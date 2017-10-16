×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Восемь студентов Верхней Салды награждены именными стипендиямиСегодня в 17:45

  • Текст

Губернатора и правительства РФ.

В новом учебном году четверо учащихся Верхнесалдинского многопрофильного техникума имени Алексея Евстигнеева стали обладателями стипендий губернатора Свердловской области. Именные выплаты получают четверокурсники Олеся Зуева, Екатерина Малышева, Денис Устюгов и Андрей Черкас, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма".

Осенью прошло года они приняли активное участие в организации мастер-классов на чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills HI-TECH, проводившемся в Екатеринбурге.

В Верхнесалдинском авиаметаллургическом техникуме губернаторских стипендиатов трое. Именные выплаты получают студентка 4 курса, председатель студсовета Елена Сергеева и второкурсники Александр и Николай Пономарёвы.

Однако поощрением от главы региона братьев не удивить. Несколько дней назад они, вместе с четверокурсником Тимофеем Замараевым, были награждены стипендией правительства Российской Федерации.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×