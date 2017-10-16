В честь 100-летия революции.

Совет по правам человека при президенте России подготовил проект административной и уголовной амнистии, приуроченной к столетию революции 1917-1918 годов. Проект уже передан в кремлевскую администрацию, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу совета Михаила Федотова.

Административная амнистия предполагает, в частности, отмену неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и миграционных правил. Уголовная амнистия может затронуть женщин с детьми, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60, ветеранов войн и другие категории. Попасть под амнистию могут тысячи людей.

Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений по объявлению амнистии к столетию Октябрьской революции пока нет, передает "Уралинформбюро".