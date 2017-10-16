И собирает команду юристов.

Создатель Telegram Павел Дуров собирается обжаловать решение суда о штрафе мессенджера на 800 тысяч рублей. Он сообщил об этом 16 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России - ее Конституцией", - написал он, уточнив, что собирает команду юристов, которые займутся этим делом.

По словам Дурова, помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23-й статье Конституции РФ. "Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений", - добавил основатель мессенджера.

16 октября 2017 года Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. На судебном заседании представители Telegram не появились, передает "Уралинформбюро".