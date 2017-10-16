L’artiste russe Piotr Pavlenski met le feu à la Banque de France à Paris. "Les banquiers ont pris la place des monarques". @afpfr pic.twitter.com/i1I4IsN16t— Sarah Constantin (@sarahconstantin) 16 октября 2017 г.
Банк Франции намерен судиться с разжигателем "революционного пожара"Сегодня в 19:39
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За подпаленный филиал на площади Бастилии.
Банк Франции будет обращаться в суд по поводу поджога своего филиала на парижской площади Бастилии художником-акционистом Петром Павленским. По данным Le Point, сильно пострадал вход в здание финансовой организации, поэтому филиал на некоторое время прекратит работу.
Огненное шоу в ночь на 16 октября устроил эмигрант из России Петр Павленский. Целью своего очередного эпатажного перформанса он назвал разжигание "революционного пожара во всем мире", передает "Уралинформбюро".
"Банк Франции занял место на площади Бастилии, банкиры заняли место монархов. Великая французская революция сделала из Франции символ свободы для всего мира. В 1917 году, благодаря этому символу, Россия устремилась к свободе. Однако спустя сто лет тирания вновь царствует, и это происходит везде. Возрождение революционной Франции вызовет революционный пожар по всему миру. В этом огне Россия начнет свое освобождение", - цитируют художника французские СМИ.
Petr #Pavlenskiy sur son action devant la Banque de France. #Павленский о сегодняшней акции в Париже 👇🏼 @tvrain @EchoMskRu @galerist pic.twitter.com/45M3JkL4uF— inna shevchenko (@femeninna) 16 октября 2017 г.
Стражи порядка не разделили настроений Павленского и задержали его вместе с подругой.
Судя по комментариям в соцсетях, не оценили перформанса и французы. Многие спрашивают, а не пора ли выслать художника, получившего вместе с женой и двумя детьми в Пятой республике политическое убежище, обратно в Россию.
Теперь Павленского могут лишить статуса беженца. В случае, если ущерб от акции признают существенным, любителю эпатажа будет грозит свыше 10 лет колонии.
Стоит отметить, что Павленский известен акциями, зачастую связанными с членовредительством. Он зашивал себе рот, обматывался колючей проволокой, прибивал мошонку к брусчатке Красной площади. На его счету и поджог дверей здания ФСБ на Лубянке, а также последовавший за этим почти полумиллионный штраф.
В январе 2017 года П.Павленский с семьей уехал во Францию, где получил политическое убежище.
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