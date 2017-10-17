Не дыми: Минздрав намерен отвадить курильщиков от подъездовСегодня в 08:25
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Хочешь покурить - отойди на 10 метров.
Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу о введении свободной от курения 10-метровой зоны вблизи подъездов. Об этом со ссылкой на проект положительного отзыва федерального правительства на законопроект пишут "Известия".
Документ, внесенный на рассмотрение Госдумы в июне 2017 года, сейчас проходит процедуру предварительных согласований. Он, отмечается в отзыве Минздрава, соответствует положениям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком.
Пояснительная записка к законопроекту гласит, что ситуации, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространены. При этом все жильцы подъезда, включая детей, пожилых граждан и тех, кто страдает, допустим, астмой, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. Жители же нижних этажей становятся "заложниками" курильщиков, вовсе не имея возможности открыть окна.
Проект положительного отзыва в данный момент рассматривают в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что в России с 2013 года действует "антитабачный" закон, согласно которому курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов, больниц, кафе, ресторанов, гостиниц, в самолетах, в поездах (в том числе дальнего следования) в зданиях вокзалов.
Помимо этого запрещена реклама табачных изделий и их продажа на расстоянии менее 100 метров по прямой от границ образовательных учреждений.
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