Хочешь покурить - отойди на 10 метров.

Министерство здравоохранения РФ поддержало инициативу о введении свободной от курения 10-метровой зоны вблизи подъездов. Об этом со ссылкой на проект положительного отзыва федерального правительства на законопроект пишут "Известия".

Документ, внесенный на рассмотрение Госдумы в июне 2017 года, сейчас проходит процедуру предварительных согласований. Он, отмечается в отзыве Минздрава, соответствует положениям Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком.

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что ситуации, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространены. При этом все жильцы подъезда, включая детей, пожилых граждан и тех, кто страдает, допустим, астмой, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. Жители же нижних этажей становятся "заложниками" курильщиков, вовсе не имея возможности открыть окна.

Проект положительного отзыва в данный момент рассматривают в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в России с 2013 года действует "антитабачный" закон, согласно которому курение запрещено на территории стадионов, школ, вузов, больниц, кафе, ресторанов, гостиниц, в самолетах, в поездах (в том числе дальнего следования) в зданиях вокзалов.

Помимо этого запрещена реклама табачных изделий и их продажа на расстоянии менее 100 метров по прямой от границ образовательных учреждений.