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Индийский Дели оказался меккой насильниковСегодня в 08:58

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А Каир - самым опасным мегаполисом для женщин.

Благотворительная организация Thompson Reuters Foundation составила рейтинг мегаполисов, наиболее опасных для представительниц слабого пола. В ТОП вошли 19 городов, сообщает "Уралинформбюро".

Исследователи опирались на 4 ключевых фактора: сексуальное насилие, культурная практика, доступ к здравоохранению и экономические возможности. По их совокупности самым опасным для женщин был признан египетский Каир. Второе место разделили пакистанский Карачи и столица ДР Конго Киншаса. На третьем – индийский Дели.

В рейтинге сексуального насилия, в котором учитывалось, насколько женщины могут жить в городе, не подвергаясь риску изнасилования и преследований, первенствует Дели.

По культурным практикам (насколько женщины защищены, допустим, от принудительных браков или операций, калечащих половые органы) самым опасным мегаполисом признан Каир.

Наихудший доступ женщин к здравоохранению, по мнению авторов рейтинга, в перуанской Лиме. Доступ женщин к экономическим возможностям (образование, право на собственность) больше всего хромает в Киншасе.

Единственным российским городом в рейтинге стала Москва. Столица РФ заняла 16 место.

Самыми безопасными для женщин мегаполисами были признаны Париж, Токио и Лондон.

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