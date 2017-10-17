Из старого выгоняют.

Уральский драматург Николай Коляда будет искать новое помещение для своего "Театра новых пьес" в Москве. Об этом он написал в Facebook.

"Черт с ним, с этим помещением. Его, думаю, найти будет трудно в Москве, но, все-таки, найти будет можно. А вот найти тех сорок человек актеров, с которыми я сегодня репетировал - вот это найти в Москве, мне кажется, вообще невозможно", - поведал драматург (орфография и пунктуация автора - прим. ред.).

Театр Николая Коляды должен был открыться и работать в помещении "Театра труда", который располагается на первом этаже жилого дома на Петровке. Однако 16 октября, когда актеры пришли на репетицию, их буквально выставили из здания с вещами.

Коляде удалось договорить, что открытие "Театра новых пьес" все-таки пройдет в помещении "Театра труда" 20, 21 и 22 октября, после чего уральскому драматургу с артистами придется съехать, передает "Уралинформбюро".