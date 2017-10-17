Канализационные стоки стекли в Ишим.

Из-за прорыва канализационных стоков в Петропавловске в реку Ишим попали нечистоты. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе тюменского управления Роспотребнадзора. Ведомство усилило мониторинг за показателями безопасности питьевой воды в реке.

Исследования показали кратковременное превышение в 1,5 раза содержания ионов аммония в воде. По органолептическим, микробиологическим, паразитологическим показателям река Ишим соответствует санитарным нормам.

Также санврачи усилили мониторинг за распространением кишечных инфекций в населенных пунктах на берегу Ишима. На данный момент заболеваемость не превышает среднемноголетний уровень. Местным жителям рекомендуется использовать воду после кипячения или из бутылок.