Министр труда Топилин проигнорировал долги по зарплате в ЮгреСегодня в 10:30
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Не знал или не доложили?
В Югре предприятие выплатило 13,7 миллиона рублей долгов по зарплате 332 работникам. Рассчитаться с сотрудникам нижневартовское ООО "ЛМКстрой" смогло после проверки окружной прокуратуры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.
Организация, возглавляемая Александром Туркиным, занималась строительством дорог и автомагистралей.
"С целью восстановления нарушенных трудовых прав работников прокурор города внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, потребовав выплатить образовавшуюся задолженность по заработной плате", - рассказали в прокуратуре.
Кроме того, поскольку подобная ситуация для ООО "ЛМКстрой" - не первая, было возбуждено административное дело по статье КоАП РФ "Неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение".
Прокуратура Нижневартовска оштрафовала предприятие и добилась полного погашения задолженности по зарплате.
Стоит отметить, что Ханты-Мансийск на прошлой неделе посетил федеральный министр труда и соцразвития Максим Топилин, заявивший, что Югра - благополучный регионом с точки зрения уровня безработицы и долгов по зарплате. При этом окружная прокуратура постоянно публикует противоположные данные.
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