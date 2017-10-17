Придется восстанавливать.

В Сысерти прокуратура через суд обязала ГКУ Свердловской области "Управление автомобильных дорог" восстановить пешеходные переходы на автодороге регионального значения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В поселке Светлый специалисты ведомства нашли пешеходные переходы не соответствующие нормам ГОСТ. На "зебрах" не было освещения, дорожной разметки и "лежачих полицейских", дорожные знаки на подъездах установлены не в полном объеме.

Переходы расположены на автомобильной дороге Арамиль – ст. Арамиль, которая входит в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области. Обустройство переходов на ней – обязанность "Управления автомобильных дорог".

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием восстановить переходы. Суд удовлетворил иск.