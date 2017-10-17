×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Зебры" не по ГОСТу довели свердловских дорожников до судаСегодня в 10:40

  • Текст

Придется восстанавливать.

В Сысерти прокуратура через суд обязала ГКУ Свердловской области "Управление автомобильных дорог" восстановить пешеходные переходы на автодороге регионального значения. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В поселке Светлый специалисты ведомства нашли пешеходные переходы не соответствующие нормам ГОСТ. На "зебрах" не было освещения, дорожной разметки и "лежачих полицейских", дорожные знаки на подъездах установлены не в полном объеме.

Переходы расположены на автомобильной дороге Арамиль – ст. Арамиль, которая входит в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области. Обустройство переходов на ней – обязанность "Управления автомобильных дорог".

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием восстановить переходы. Суд удовлетворил иск.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×