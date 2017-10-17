В авиагавани обновили меню.

Аэропорт Кольцово представил новое осенне-зимнее меню, в котором специалисты кейтеринга постарались увеличить калорийность блюд для холодного времени года, а также добавить в них побольше витаминов. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе авиагавани.

Для пассажиров бизнес-класса увеличили выбор салатов и соусов для горячих блюд. Теперь VIP-путешественники смогут в полете отведать салат "Нисуаз", салат с курицей тандури, а также традиционные медальоны с пряным морковным соусом.

Для пассажиров экономического класса подготовлены около 100 разнообразных блюд – горячие и холодные закуски, горячее из птицы, мяса и рыбы, а также десерты. Специальное меню разработано для детей.

Всего в меню для пассажиров бизнес и эконом-класса, а также членов экипажей предлагается более 250 блюд. Специалисты кейтеринга подсчитали, что наибольшей популярностью у пассажиров, вылетающих из аэропорта Кольцово, пользуются горячие блюда из мяса. По итогам трех кварталов текущего года на их долю приходится порядка 60% от всего объема горячих блюд.