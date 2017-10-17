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Янтарную комнату ищут в окрестностях ДрезденаСегодня в 12:10

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По следам канатов на деревьях.

Потерянная в ходе второй мировой войны Янтарная комната может быть спрятана в пещере в окрестностях Дрездена. Такое заявление сделали три пожилых кладоискателя-любителя. Они убеждены, что потерянное сокровище лежит в Пещере принца на холмах Хартенштейна, пишет DailyMail.

Известно, что пещерный комплекс использовался властями Третьего рейха, но никаких записей о том, что там находилось не сохранилось.

Более того, подземные пустоты находятся под железнодорожной веткой, на которой в апреле 1945 года на несколько дней останавливался состав из Кенигсберга (Калининграда), где одно время хранилась Янтарная комната. На стволах окружающих пещеру деревьев найдены следы от стальных канатов - с их помощью под землю опускали тяжелые ящики, а георадар показал систему тоннелей и залов, напоминающую бункер, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Янтарная комната была изготовлена из янтаря, золота и драгоценных камней для короля Пруссии, а позже подарена Петру I. Во время правления Екатерины Великой панели перевезли из Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в Царское Село. В 1941 году Янтарная комната стала добычей немецкой армии и была вывезена в Кенигсберг, где, по официальной версии, погибла во время бомбежки. Однако энтузиасты отказываются верить в это и уже не одно десятилетие ищут сокровища в пещерах Германии.

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