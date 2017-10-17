×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


18 свердловских городов обеспечили себя жильем на год Сегодня в 12:30

  • Текст

Муниципалитеты выполнили планы.

В Свердловской области 18 муниципалитетов перевыполнили годовой план по вводу жилья уже в сентябре 2017 года. В августе таких городов было девять. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департамент информационной политики Свердловской области.

Среди "стахановцев" - Березовский, Краснотурьинск, Артемовский, Реж, Шали, Каменский и Талицкий городские округа В Артях завершено строительство пяти тысяч квадратных метров, а это – 170%. Больше всего жилья в сентябре сдано в Екатеринбурге – почти 35 тысяч квадратных метров.

В 39 городах Среднего Урала объемы ввода жилья выросли по сравнению с прошлогодними показателями. Среди них Первоуральск, Среднеуральск, Асбест, Полевской и Невьянский городской округ. В Лесном ввели 14,6 тысячи квадратных метров жилья, это на 411% больше прошлогоднего количества.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×