Муниципалитеты выполнили планы.

В Свердловской области 18 муниципалитетов перевыполнили годовой план по вводу жилья уже в сентябре 2017 года. В августе таких городов было девять. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департамент информационной политики Свердловской области.

Среди "стахановцев" - Березовский, Краснотурьинск, Артемовский, Реж, Шали, Каменский и Талицкий городские округа В Артях завершено строительство пяти тысяч квадратных метров, а это – 170%. Больше всего жилья в сентябре сдано в Екатеринбурге – почти 35 тысяч квадратных метров.

В 39 городах Среднего Урала объемы ввода жилья выросли по сравнению с прошлогодними показателями. Среди них Первоуральск, Среднеуральск, Асбест, Полевской и Невьянский городской округ. В Лесном ввели 14,6 тысячи квадратных метров жилья, это на 411% больше прошлогоднего количества.