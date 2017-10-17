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Киберворы изобрели способ звонить за счет россиянСегодня в 13:51

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И похищать деньги с карт.

Кибермошенники научились разговаривать по телефону за счет своих собеседников, сообщают "Известия".

Злоумышленники звонят россиянам, представляются провайдерами или инженерами компаний сотовой связи и просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов - #90 или #09. Сразу после этого мошенники получают доступ к SIM-карте и мобильному банку, передает "Уралинформбюро".

По данным компании "Информзащита", в прошлом году киберворы похитили с банковских карт клиентов свыше 700 миллионов рублей, в этом – на 35% больше, то есть 945 миллионов. Если раньше мошенники представлялись бухгалтерами, банковскими работниками и сотрудниками полиции, то теперь они превратились в технических специалистов. Единственный способ остаться при своих деньгах – это нажать на отбой.

Уточняется, что атакам могут подвергнуться клиенты любого банка. Естественно, в группе риска те, кто мало знаком с технологиями, то есть пенсионеры. Согласно прогнозам, новая схема мошенничества не потеряет своей актуальности около года.

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