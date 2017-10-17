×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские вузы вошли в ТОП-5 по "качеству" абитуриентовСегодня в 14:16

  • Текст

Смотрели на баллы по ЕГЭ.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджет в 2017 году в вузы Свердловской области, – 69,7 балла. По этому показателю регион занял пятое место в стране, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Высшей школы экономики. Обошли Средний Урал Санкт-Петербург, Томская область, Республика Татарстан и московский регион.

Средняя отметка по ЕГЭ зачисленных в вузы по России – 68. С прошлого года показатель вырос на 0,9 пункта. Стал выше средний бал и у поступающих на платные места – с 60,8 в прошлом году до 61,4 в 2017-м. Показатель в Свердловской области – 61.

Самые высокие балы у поступающих в МГИМО – средняя отметка 95,6. Дальше в рейтинге МФТИ, туда приходят абитуриенты со средним баллом 94,1, НИУ ВШЭ в Москве – 93,9, СПбГУ – 90,7 и Университет ИТМО – 90,3.

Из Свердловской области в мониторинг вошли 13 вузов. Лучшие показатели по качеству бюджетного приема у Уральского государственного юридического университета. Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет в УрГЮУ – 80,3 балла. Немного ему уступили Уральская государственная архитектурно-художественная академия (79 баллов) и Уральский государственный медицинский университет (78,1 балла).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×