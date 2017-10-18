"Лестница к успеху" приблизила новоуренгойских школьников к мечтеСегодня в 12:52
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Поступить в РГУ.
Ученики "Роснефть-классов" из Нового Уренгоя приняли участие в семинаре-тренинге "Лестница к успеху". В ходе двухдневного марафона одноклассники шаг за шагом и ступенька за ступенькой становились настоящей командой. За время тренинга школьники превратились в будущих профессионалов, которые уже сформулировали для себя жизненные и карьерные перспективы.
"Главная цель - поступить в РГУ (Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина - прим.ред.), сдать ЕГЭ и поступить", - поделилась планами ученица "Роснефть-класса" Полина Стацюк. Девушка призналась, что ей очень интересны такие предметы, как география и физика.
После артистичной "визитки" классов школьников ждали игры и тренинги на командообразование, знакомство с компанией, целеполагание, проектирование и профориентацию, а также творческие конкурсы.
По итогам двух дней лидерами стали Светлана Яковлева, Марсель и Алмаз Хафизовы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ".
"Первые впечатления прямо бомбовые! Мне это нравится, такая энергетика, и интересно, что будет дальше", - описала свои впечатления еще одна ученица "Роснефть-класса" Светлана Яковлева.
Тренеры подчеркнули, что все ученики "Роснефть-классов" очень активные и талантливые, и высоко оценили подготовленные ими проекты.
Стоит отметить, что обучение в профильных классах "Роснефти" для школьников - это и есть первая ступенька к успеху в рамках программы непрерывного образования. Впереди их ждут вуз, а потом - работа. И наставники, и конечно, сами подростки рассчитывают на то, что они станут частью большой компании.
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