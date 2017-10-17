Свердловские угонщики предпочитают "корейцев" и "японцев"Сегодня в 14:44
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Отечественные авто - лишь способ поразвлечься.
В Свердловской области чаще всего угоняют автомобили марок Kia, Hyundai и Toyota. Такие данные озвучили специалисты отделения пропаганды свердловского управления ГИБДД, передает "Уралинформбюро".
Популярны у угонщиков и ВАЗы. Однако, уточняют стражи порядка, их, как правило, берут покататься, а затем бросают в безлюдных местах.
Машины преимущественно крадут ночью с придомовых территорий и неохраняемых стоянок. При этом зачастую транспортные средства не оборудованы необходимыми системами защиты.
"Во избежание ситуации, когда ваш автомобиль становится предметом для преступных посягательств, Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует использовать всевозможные способы: хорошая автосигнализация с обратной связью, маркировка частей и деталей транспортного средства, парковка автомобиля на охраняемой стоянке, оборудованной системой видеонаблюдения. Кроме того, страхование имущества станет способом компенсировать владельцу его убытки", - отметили в ведомстве.
На Среднем Урале за 9 месяцев этого года было угнано 1230 автомобилей. Раскрыты 474 преступления, по остальным расследования продолжаются.
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