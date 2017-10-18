Но не за бедность.

Лишать родительских прав будут за вовлечение детей в секты, экстремистские или террористические организации. Постановление "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав" подготовил 17 октября пленум Верховного суда, сообщает ТАСС.

В документе уточняется, что речь идет об общественных, религиозных объединениях или организациях, ликвидированных или запрещенных судом согласно законам "О свободе совести и религиозных объединениях", "О противодействии экстремистской деятельности" и "О противодействии терроризму".

В целом документ нашел поддержку пленума, но его отправили на незначительную доработку.

Тем временем бедность – признано недостаточным основанием для лишения родительских прав. Забрать ребенка из семьи можно лишь при "непосредственной угрозе его жизни или здоровью", передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в сентябре пленум Верховного суда также вынес постановление на тему "отцов и детей". Поводом для обсуждений стала историю Лады Никитиной из Югры – ее биологическая мать, не участвовавшая в воспитании ребенка, лишила отцовства бывшего супруга. Мужчина не приходился девочке родственником, но растил ее с рождения. Высшая инстанция посчитала: если между ребенком и неродным отцом существует эмоциональная привязанность и при ряде других условий, иск об аннулировании отцовства может быть отклонен. После постановления суд Ханты-Мансийска отменил собственное решение об аннулировании отцовства. Разбирательство между бывшими родственниками пойдет по новой.

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