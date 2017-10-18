×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


У родителей будут забирать детей за вовлечение в секты17 октября в 16:03

  • Текст

Но не за бедность.

Лишать родительских прав будут за вовлечение детей в секты, экстремистские или террористические организации. Постановление "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав" подготовил 17 октября пленум Верховного суда, сообщает ТАСС.

В документе уточняется, что речь идет об общественных, религиозных объединениях или организациях, ликвидированных или запрещенных судом согласно законам "О свободе совести и религиозных объединениях", "О противодействии экстремистской деятельности" и "О противодействии терроризму".

В целом документ нашел поддержку пленума, но его отправили на незначительную доработку.

Тем временем бедность – признано недостаточным основанием для лишения родительских прав. Забрать ребенка из семьи можно лишь при "непосредственной угрозе его жизни или здоровью", передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в сентябре пленум Верховного суда также вынес постановление на тему "отцов и детей". Поводом для обсуждений стала историю Лады Никитиной из Югры – ее биологическая мать, не участвовавшая в воспитании ребенка, лишила отцовства бывшего супруга. Мужчина не приходился девочке родственником, но растил ее с рождения. Высшая инстанция посчитала: если между ребенком и неродным отцом существует эмоциональная привязанность и при ряде других условий, иск об аннулировании отцовства может быть отклонен. После постановления суд Ханты-Мансийска отменил собственное решение об аннулировании отцовства. Разбирательство между бывшими родственниками пойдет по новой.

Ранее по теме:
Ханты-Мансийский суд вернул отцовство Дмитрию Никитину

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×