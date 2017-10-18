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Ямальским оленям грозит голодная смерть17 октября в 15:57

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Кормовых лишайников год от года все меньше.

Оленеводству на Ямале осталось 10-20 лет. Такую цифру озвучил журналистам член-корреспондент РАН, директор Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Богданов, передает "Уралинформбюро".

Основная угроза для разведения оленей - перевыпас. На сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе насчитывается почти 800 тысяч рогатых голов, на полуострове Ямал – около 300 тысяч. Однако пастбища не способны прокормить такое стадо.

"Продукционные характеристики лишайниковых тундр за последние 70 лет сократились примерно в 20-30 раз. Общая площадь лишайниковых тундр на Ямале сократилась в 10 раз", - подчеркнул ученый.

Кроме того, исчезли основные кормовые виды лишайника, и пастухи вынуждены перебираться на зимовку в лесотундру.

Основной причиной перевыпаса Богданов назвал неконтролируемый рост поголовья оленей. Виной тому огромный спрос на панты на "сером" рынке.

По прогнозам академика, если власти ЯНАО не возьмутся за решение проблемы сейчас, через 10-20 лет про оленеводство можно будет забыть совсем.

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