Выяснила прокуратура.

Прокуратура Свердловской области помогла вернуть в областной бюджет больше 11 миллионов рублей, незаконно потраченных при исполнении муниципальных контрактов в Горноуральском городском округе.

Управление капитального строительства городского округа за счет региональной субсидии оплатило подрядчику изначально не предусмотренные контрактом работы по подготовке документации на ввод в эксплуатацию детсада в селе Николо-Павловское и по авторскому надзору за строительством здания. Также учреждение рассчиталось за фактически не выполненные работы.

Аналогичное нарушение было допущено в селе Петрокаменское. Кроме того, чиновники не торопились подключать суд к взысканию со строителей штрафных санкций. Активизировал исковую работу "тычок" от прокуратуры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Также выяснилось, что документы на поставку продуктов в школы городского округа были оформлены неверно.

По результатам проверки и.о. главы администрации и начальнику управления образования Горноуральского ГО были внесены представления. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители шести образовательных учреждений и начальник УКС.