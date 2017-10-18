×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский муниципалитет незаконно потратил 11 бюджетных миллионов17 октября в 16:31

  • Текст

Выяснила прокуратура.

Прокуратура Свердловской области помогла вернуть в областной бюджет больше 11 миллионов рублей, незаконно потраченных при исполнении муниципальных контрактов в Горноуральском городском округе.

Управление капитального строительства городского округа за счет региональной субсидии оплатило подрядчику изначально не предусмотренные контрактом работы по подготовке документации на ввод в эксплуатацию детсада в селе Николо-Павловское и по авторскому надзору за строительством здания. Также учреждение рассчиталось за фактически не выполненные работы.

Аналогичное нарушение было допущено в селе Петрокаменское. Кроме того, чиновники не торопились подключать суд к взысканию со строителей штрафных санкций. Активизировал исковую работу "тычок" от прокуратуры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Также выяснилось, что документы на поставку продуктов в школы городского округа были оформлены неверно.

По результатам проверки и.о. главы администрации и начальнику управления образования Горноуральского ГО были внесены представления. К дисциплинарной ответственности привлечены руководители шести образовательных учреждений и начальник УКС.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×