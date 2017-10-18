×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


За участвующих в митингах школьников будут отвечать учителя17 октября в 16:38

  • Текст

И родители.

МВД России предложило наказывать педагогов и родителей подростков, участвующих в акциях протеста. Об этом 17 октября на заседании президентского совета по правам человека сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин, передают федеральные СМИ.

По данным ведомства, участие в несанкционированных властями акциях все чаще принимает молодежь. "Уменьшение возраста участников нас, как ответственных за ситуацию по противодействию экстремизму в России, настораживает", – отметил Валиулин.

По его мнению, необходимо внести поправки в законодательство, чтобы усилить ответственность самих подростков, их родственников и учебных заведений.

Стоит отменить, на встрече оппозиционера Навального с жителями Екатеринбурга преобладала именно молодежь, в том числе и школьники, напоминает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Навальный записал Екатеринбург в свой актив

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Росавиация закрыла небо наглухо

Росавиация закрыла небо наглухо

Для неугодных.

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

"А с потолка льет дождь и видно небо..."

Бараки Изоплита могут рухнуть до сноса.

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Шипулина и "Ночь музыки" оценили рублем

Из свердловского бюджета.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×