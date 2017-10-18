За участвующих в митингах школьников будут отвечать учителя17 октября в 16:38
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И родители.
МВД России предложило наказывать педагогов и родителей подростков, участвующих в акциях протеста. Об этом 17 октября на заседании президентского совета по правам человека сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин, передают федеральные СМИ.
По данным ведомства, участие в несанкционированных властями акциях все чаще принимает молодежь. "Уменьшение возраста участников нас, как ответственных за ситуацию по противодействию экстремизму в России, настораживает", – отметил Валиулин.
По его мнению, необходимо внести поправки в законодательство, чтобы усилить ответственность самих подростков, их родственников и учебных заведений.
Стоит отменить, на встрече оппозиционера Навального с жителями Екатеринбурга преобладала именно молодежь, в том числе и школьники, напоминает "Уралинформбюро".
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